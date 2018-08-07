Трамвай врезался в легковой автомобиль в Бийске
В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения
7 августа 2018, 13:32
Фото: vk.com/incident_22
Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло утром во вторник, 7 августа, в Бийске, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Бийск".
Как отмечает автор заметки, авария случилась недалеко от трамвайного парка в сторону улицы Лесной.
На фото с места событий видно, что удар пришелся на левый борт легкового автомобиля.
По имеющейся информации, водитель машины не пострадал, а вот авто получило серьезные повреждения.
Комментарии
Новости партнеров