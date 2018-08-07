Трамвай врезался в легковой автомобиль в Бийске

Фото: vk.com/incident_22

Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло утром во вторник, 7 августа, в Бийске, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Бийск".

Как отмечает автор заметки, авария случилась недалеко от трамвайного парка в сторону улицы Лесной.

На фото с места событий видно, что удар пришелся на левый борт легкового автомобиля.

По имеющейся информации, водитель машины не пострадал, а вот авто получило серьезные повреждения.