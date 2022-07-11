Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае 12 июля
Ограничение будет действовать почти полтора часа
11 июля 2022, 21:42, Никита Черников
12 июля в Алтайском крае из-за учений военных перекроют участок Чуйского тракта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Движение для всех видов транспорта будет ограничено с 20:40 до 22:00 на трассе граница Первомайского и Косихинского районов — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Романово.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на ул. Западной 10-й временно запретят парковку. Ограничение будет действовать с 18 июля по 30 сентября на участке от ул. Эмилии Алексеевой до ул. Титова.
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