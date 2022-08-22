Удачное время: эксперты советуют покупать авто с пробегом именно сейчас

В первом квартале 2022 года можно было наблюдать падение спроса на авто с пробегом. Однако уже летом ситуация начала меняться в противоположную сторону. Так, по данным «АвтоСТАТ-Инфо», в июле в Сибирском федеральном округе продажи подержанных автомобилей выросли на 16%.

«Сейчас вполне удачное время для продажи и покупки автомобиля. Авто с пробегом востребованы, цены адекватные, покупатели настроены лояльно. Ситуация в мире меняется ежемесячно, но ясно одно — новых автомобилей в ближайшее время точно не появится. Фокус внимания останется на подержанных машинах, при этом количество действительно хороших вариантов будет постепенно сокращаться. Цены снова начнут расти, хотя ставки по автокредитованию снизились», — говорит управляющий автосалона «Первый номер» Александр Гостев.

Поэтому если вы планируете совершить сделку, то затягивать с ней точно не стоит, добавляет Гостев. Буквально через пару месяцев будет сложно найти хорошее авто, да ещё и по прежней цене.

Эксперты «Дрома» также подтверждают рост стоимости и сокращение предложений по продаже подержанных машин. После снижения цен с апреля по июнь в текущем месяце б/у автомобили подорожали в среднем на 3,5%, спрос на них увеличился на 6%, а количество объявлений сократилось на 9%.

Автоцентр «Первый номер»

Адрес: Барнаул, ул. Челюскинцев, 117

Телефон: +7 (3852) 60-38-88

WA: +7 913 210-38-88

Сайт