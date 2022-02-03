Улицу в Барнауле перекроют на полтора месяца для строительства сетей

Улицу Пионеров в Барнауле с 7 февраля до 25 марта перекроют для строительства инженерных сетей. Транспорт не сможет двигаться по всей ширине проезжей части в районе здания № 7б, сообщает городская мэрия.

На период работ изменится схема движения автобусов по маршруту № 70. В прямом направлении: проспект Ленина — проспект Калинина, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Калинина — проспект Ленина, далее по маршруту.

Ранее amic.ru рассказывал, что перекрытие путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка почти на два года может практически парализовать работу 20 крупных промышленных предприятий. На время реконструкции моста будет закрыто движение для электротранспорта в данной части краевой столицы.

В частности, в посёлок Восточный, где расположено большинство заводов, временно перестанет ходить трамвай № 4. Именно на нём на работу добираются сотрудники предприятий — а это тысячи человек. В мэрии пообещали решить проблему, запустив по проспекту Калинина специальные “челноки”, которые будут ходить до заводов. Также планируется возобновить работу служебных автобусов.