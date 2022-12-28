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В 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

Об этом рассказал президент ВСС Евгений Уфимцев

28 декабря 2022, 16:15, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российских водителей без ОСАГО могут начать штрафовать по камерам дорожного движения. Как рассказал «Известиям» президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, полномасштабный запуск таких проверок должен произойти уже в следующем году.

«То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», — пояснил Уфимцев

Ранее сообщалось, что техосмотр легковых автомобилей подорожает в России с 2023 года на 57%.

Комментарии 6

  • Геноцит
    28 декабря, Гость   Ответить
  • тогда дорожников надо штрафовать по снимкам с видеорегистратора
    28 декабря, Гость   Ответить
  • ОСАГО выплачивать будут. Мне лично сбер не хочет . Хотя даже соглашение есть.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ну у нас это вряд ли. Наши существующие системы нужно серьёзно и дорого апгрейдить для этого. В Москве - да, возможно и будут.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Давно пора.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • "Геноцит" Может быть Гиацинт?
    29 декабря, Гость   Ответить
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