В алтайских горах водитель УАЗа сбил пешехода и перевернулся

Пострадали несколько человек

16 сентября 2020, 12:39, Илья Звягинцев

В Республике Алтай 63-летний водитель УАЗа наехал на пешехода и допустил опрокидывание автомобиля. Инцидент произошел в урочище Каракол.

Мужчина ехал в сторону озера Каракол и на склоне не справился с управлением. Машина покатилась назад, наехала на 43-летнего пешехода, который шел следом, и опрокинулась. 

"В результате происшествия в медицинское учреждение с полученными травмами были доставлены пешеход и пассажир автомобиля УАЗ – жители Алтайского края. Госпитализация потребовалась только пешеходу", – рассказали в республиканском МВД.

Водитель в момент происшествия был трезв и направлялся на сбор кедровых орехов. 

Три человека погибли в жутком ДТП под Барнаулом

Три человека погибли в жутком ДТП под Барнаулом

Комментарии
    Новости партнеров