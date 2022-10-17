В Алтайском крае 17 октября на три часа перекроют участок трассы из-за военных
Ограничение будет действовать поздно вечером
17 октября 2022, 12:05, Никита Черников
В Алтайском крае 17 октября военные перекроют участок трассы, сообщили в региональном МВД.
Ограничение будет действовать с 21:00 до 24:00 на автодороге Б. Ключи — а/д Р256 — Фирсово — Бобровка — Рассказиха.
В ГИБДД региона участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к сложившейся обстановке.
Напомним, в Барнауле днём 17 октября на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор отключат светофор.
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