В Алтайском крае 17 октября на три часа перекроют участок трассы из-за военных

В Алтайском крае 17 октября военные перекроют участок трассы, сообщили в региональном МВД.

Ограничение будет действовать с 21:00 до 24:00 на автодороге Б. Ключи — а/д Р256 — Фирсово — Бобровка — Рассказиха.

В ГИБДД региона участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к сложившейся обстановке.

Напомним, в Барнауле днём 17 октября на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор отключат светофор.