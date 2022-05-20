В Алтайском крае назначили дополнительный пригородный поезд

Дополнительный пригородный поезд сообщением Барнаул — Арбузовка назначили в Алтайском крае с 21 мая, рассказали в Telegram-канале регионального Минстроя.

По выходным и праздничным дням поезд будет выезжать из города в 10:55 и прибывать на конечную станцию в 12:53.

По обратному маршруту отправление состоится в 18:28, прибытие в 20:36.

«Информацию о расписании пригородных поездов можно получить на сайте АО „Алтай-Пригород“, по телефону +7 (3852) 29-21-68 или в пригородных билетных кассах», — напомнили в министерстве.