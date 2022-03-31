В Алтайском крае не осталось действующих ледовых переправ

В Алтайском крае нет действующих ледовых переправ, передаёт пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«По состоянию на сегодняшний день на территории Алтайского края закрыты все ранее разрешённые ледовые переправы», — сообщили в Telegram-канале министерства в четверг, 31 марта.

В ведомстве напомнили, что с каждым днём толщина льда меняется, и находиться на водоёмах сейчас опасно. Спасатели также призвали родителей следить за досугом своих детей и попросили не допускать их игр вблизи рек и озёр.