В Барнауле 23 декабря не будут работать светофоры на проспекте Комсомольском и Змеиногорском тракте

В Барнауле 23 декабря из-за планового ремонта на электросетях не будут работать светофоры на проспекте Комсомольском и Змеиногорском тракте, сообщили в мэрии.

«С 08:00 до 16:00 часов не будут работать светофорные объекты на пересечении проспекта Комсомольского с улицами Советская, Профинтерна, Союза Республик. Также с 13:00 до 15:00 часов, отключат светофор на Змеиногорском тракте в районе Телецентра», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Барнауле установят дополнительный светофор на улице 2-й Строительной, где водители жалуются на пробки.