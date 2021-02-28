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В Барнауле автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Горожанке оказали медицинскую помощь

28 февраля 2021, 15:55, Никита Черников

Автомобиль сбил женщину-пешехода на пересечении улиц Юрина и Новороссийской в Барнауле 28 февраля. Об этом пишет паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные городского отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД.

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Предварительно установлено, что 59-летний водитель Chevrolet Lanos допустил наезд на 29-летнюю горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь в больнице, однако госпитализация не потребовалась. По случаю ДТП полицейские проводят проверку.

Напомним, 28 февраля в Барнауле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей на пересечении улиц Глушкова и Эмилии Алексеевой. Машины получили серьезные повреждения, причем одна из них при столкновении вылетела на тротуар.

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