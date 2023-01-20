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В Барнауле два дня будут ловить пьяных водителей

Правоохранители напомнили, к чему приводит пренебрежительное отношение к опасности

20 января 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле с 21 по 22 января пройдёт профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", сообщает Госавтоинспекция города.

"Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с членами народной дружины "Барнаульская" будет проведено профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители напомнили водителям о том, что пренебрежительное отношение к опасности приводит к неадекватной оценке дорожной обстановки и превышению установленной скорости движения. В итоге "пьяная езда" сопровождается резкими виражами, что зачастую приводит к ДТП.

 

Комментарии 6

  • А предупреждать обязательно))
    20 января, Гость   Ответить
  • Автоледи, 2 дня без алкашки, потерпите!
    20 января, Гость   Ответить
  • По уму то назвать надо было "Трезвый водитель"
    20 января, Гость   Ответить
  • "пьяная езда" - рулю не хозяйка
    20 января, Гость   Ответить
  • В остальные не будут! Так что с 23 января можно уже накидываться.
    20 января, Гость   Ответить
  • проехал сегодня весь барнаул вдоль и поперёк вечером уехал за город, ни видел ни одного дпсника да же на кп гаи на новом мосту ни души.
    21 января, Гость   Ответить
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