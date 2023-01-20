В Барнауле два дня будут ловить пьяных водителей

Правоохранители напомнили, к чему приводит пренебрежительное отношение к опасности

20 января 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 21 по 22 января пройдёт профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", сообщает Госавтоинспекция города.

"Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с членами народной дружины "Барнаульская" будет проведено профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители напомнили водителям о том, что пренебрежительное отношение к опасности приводит к неадекватной оценке дорожной обстановки и превышению установленной скорости движения. В итоге "пьяная езда" сопровождается резкими виражами, что зачастую приводит к ДТП.