В Барнауле на две недели закрывают улицу Мерзликина
Мера связана с ремонтом водопровода
1 августа 2022, 10:00, Никита Черников
Улицу Мерзликина в Барнауле закрывают для транспорта с 1 по 15 августа, сообщает мэрия.
Ограничение будет действовать в районе пересечения с Социалистическим проспектом. На участке приступят к ремонту водопровода.
Напомним, с 1 по 11 августа в Барнауле также ограничат движение транспорта по улице Радищева.
Помимо этого, в мэрии ранее предупредили о продлении перекрытия по улице Брестской до 28 августа.
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