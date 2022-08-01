В Барнауле на две недели закрывают улицу Мерзликина

Улицу Мерзликина в Барнауле закрывают для транспорта с 1 по 15 августа, сообщает мэрия.

Ограничение будет действовать в районе пересечения с Социалистическим проспектом. На участке приступят к ремонту водопровода.

Напомним, с 1 по 11 августа в Барнауле также ограничат движение транспорта по улице Радищева.

Помимо этого, в мэрии ранее предупредили о продлении перекрытия по улице Брестской до 28 августа.