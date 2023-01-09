В Барнауле на полтора часа отключат светофор на оживлённом перекрёстке
Причина – плановый ремонт электросетей
09 января 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 10 января из-за планового ремонта электросетей отключат светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Брестской.
Как сообщили в мэрии, ограничение будет действовать полтора часа – с 10:00 до 11:30.
Напомним, в Барнауле с 12 января запретят стоянку транспорта на четырёх улицах. Ограничения вводят для качественной очистки дорог от снега.
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