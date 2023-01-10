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В Барнауле на полтора часа отключат светофоры на оживлённом перекрёстке

Причина — плановый ремонт электросетей

10 января 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле 10 января из-за планового ремонта электросетей отключат светофоры на пересечении проспекта Ленина и улицы Брестской. 

Как сообщили в мэрии, ограничение будет действовать полтора часа – с 10:00 до 11:30.

Напомним, в Барнауле с 12 января запретят стоянку транспорта на четырёх улицах. Ограничения вводят для качественной очистки дорог от снега.

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