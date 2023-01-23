В Барнауле открыли новый дилерский центр бренда Chery

Chery — один из ведущих брендов в автомобильной промышленности Китая, автомобили которого ассоциируются с инновационным дизайном и доступной ценой

23 января 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: "Автоцентр АНТ"

Перемены на российском авторынке поспособствовали выходу на него крупных игроков азиатского автопрома. В том числе – китайских брендов-гигантов. Тенденция не обошла стороной и Алтайский край. Так, группа компаний "Автоцентр АНТ" начала 2023 год с открытия дилерского центра Chery.

Что такое Chery?

Chery Automobile Company создана в 1997 году в Китае. Компания экспортирует более чем в 80 стран и регионов, имеет 10 заводов за пределами Китая, более 1500 зарубежных дилерских и сервисных центров. В течение последних 19 лет Chery является одним из лидеров в Китае по экспорту легковых автомобилей.

"Chery – не просто автогигант, за ним стоит мощь всей государственной машины КНР. Акционерами при создании Chery Automobile Company выступили пять государственных холдингов, 90% акций принадлежат государству и по сей день", – рассказывают в автоцентре АНТ.

В 2022 году автомобильный бренд Chery вошёл в топ-5 по продажам на российском рынке. Также бренд одержал победу на ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России" в трёх номинациях:

"Самый популярный китайский бренд" (Chery);

"Новинки весны-лета 2022" (Tiggo 8 Pro Max);

"Прорыв года" (АО "Чери автомобили рус").

Кроме того, в этом же году кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro стали победителями премии "Внедорожник года – 2022".



















Фото: "Автоцентр АНТ"

Почему Chery так популярны?

Все автомобили Chery качественно собраны, стильно выглядят и обладают отличными ходовыми свойствами. Они отвечают не только отечественным стандартам безопасности C-NCAP, но и европейским стандартам E-NCAP.

"Дизайнерские решения автомобилей Chery подчёркивают стремительность и скорость: хищные линии и обводы, дневные ходовые огни в форме акульих плавников. Это автомобили с роскошными технологичными сиденьями, с электрическими регулировками, с памятью настроек и множеством прочих мелочей, из которых складывается максимальный комфорт премиального уровня", – объясняют в автоцентре АНТ.

Модельный ряд Chery весьма широк, и все автомобили отличаются инновационными решениями. Например, кроссовер Tiggo 4 Pro оснащён управлением жестами, интеллектуальным климат-контролем, проекцией логотипа при открывании дверей, а также зеркальным 3D-дизайном задних фонарей. Эффектные 17-дюймовые литые диски с красными суппортами подчёркивают спортивный стиль и динамику этого автомобиля. Стильный интерьер, высококачественные материалы отделки и акцентные детали создают ощущение, будто вы в автомобиле премиального сегмента. При этом его ценам – от 1 709 900 рублей.

А в кроссовере Tiggo 7 Pro вам будет обеспечена безопасность бизнес-класса: шесть подушек, системы ABS, EBD, HDC, Autohold и другие функции, дающие уверенный контроль в движении и всестороннюю защиту. Tiggo 7 Pro с ценой от 2 189 900 оснащён также автоматическим бесключевым доступом в салон, дистанционным запуском двигателя, бесконтактным открытием двери багажника, мультимедиаэкраном диагональю 10,25 дюйма, изображениями HD-камер кругового обзора и другим.























Фото: "Автоцентр АНТ"

Предложение, от которого невозможно отказаться

Показателем высокого качества автомобилей Chery является высокий для России срок гарантии – 7 лет или 200 000 км пробега на Tiggo 8 Pro и 5 лет или 150 000 км пробега на остальные модели. У Chery два собственных склада запчастей в России: проблем с поставками не будет.

Познакомиться с автомобилями бренда поближе можно в автоцентре АНТ. Есть тест-драйв, а также выгодная рассрочка (30 месяцев под 0%* без первоначального взноса).

Фото: "Автоцентр АНТ"

Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.: +73852230050

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Предложение действует с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года (включительно). ПАО "Совкомбанк". Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014 г. Не оферта. Подробности уточняйте у официальных дилеров "Чери" и на сайте sovcombank.ru.

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