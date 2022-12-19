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В Барнауле пожаловались на поворот со 2-й Строительной улицы, из-за которого «уже третью неделю» движение «стоит колом»

В мэрии сообщили, что обсудят проблему уже на этой неделе

19 декабря 2022, 16:01, Никита Черников

Житель Барнаула на видео пожаловался по поводу поворота со 2-й Строительной улицы, из-за которого на магистралях в сторону Индустриального района образуются пробки. Ролик опубликовали в сообществе Barnaul 22.

«Объясните мне, пожалуйста, что за гениальный человек разрешил поворот налево со 2-й Строительной? Третью неделю Павловский тракт, проспект Строителей из центра в сторону Индустриального района стоит колом, потому что со 2-й Строительной выезжает народ, друг за другом упирается в пробку и перекрывает просто-напросто три полосы. Кто у нас занимается в городе данными вопросами?» — посетовал горожанин.

В комментариях мэрия сообщила, что на этой неделе состоится совещание совместно с Госавтоинспекцией, на котором рассмотрят вопрос организации движения на указанном участке.

Ранее amic.ru рассказал, сколько водителей оштрафовали за проезд по «выделенкам» в Барнауле.

Комментарии 9

  • Странное заявление. Почему не возмущаются те , кто едет в центр на этом перекрестке? Им что нечего сказать? Так же едут и так же стоят в пробках.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • что-то мало сегодня баллов у пробок. Уже 16-20, а только 6. Даешь 8-9!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Что, опять запретят? А так было быстро объезжать пробку!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Дебилы из администрации и разрешили, думали разгрузить перекресток, а вышло как всегда жопа, а особо трусливые стоят и пропускают их.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Любят у нас то разрешить,то запретить. Вспомнить хотя бы медведева с летним-зимним временем
    19 декабря, Гость   Ответить
  • У кого не хватило ума и средств в администрации города установить там светофор? Со всех сторон они есть а со 2-ой строительной нет, совсем. Дебилы в руководстве дорожного хозяйства.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • когда их уже за выделенные полосы покарают
    19 декабря, Гость   Ответить
  • И пусть Госавтоинспекция подумает о том, как передвигаться пешеходам, которые идут по проезжей части по ул. Юрина. (от Коммунаров до Путейской). Эта часть дороги не оборудована тротуарами. Пешеходы как горные козлы с горки на горку, тропы топчут в сугробах. Постоянный страх подскользнуться и "съехать" под колеса несущегося автомобиля. Тротуаров не требуем) но чистка дорог должна проходить с учетом передвижения пешеходов. И пусть разок в час пик постоят парни с радаром - месячный план по штрафам за 2 дня гарантирован!!!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ... зимне-летнее время вводили ,когда Митя под стол ,пешком ходил... .
    20 декабря, Гость   Ответить
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