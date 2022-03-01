В Барнауле запретят парковку на участках улицы Малахова и проспекта Социалистического

С 21 марта в Барнауле на некоторых участках движения появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

После введения изменений припарковать автомобиль будет нельзя на участке у здания по адресу Малахова, 34а, а также на проспекте Социалистическом, 107 и 109.

Изменится схема движения на отрезке от улицы Балтийской к церкви Иоанна Богослова. На двух проездах здесь введут одностороннее движение.

В городской администрации добавили, что эти меры вводятся для повышения безопасности дорожного движения.