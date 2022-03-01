В Барнауле запретят парковку на участках улицы Малахова и проспекта Социалистического
Также изменится схема движения от улицы Балтийской к церкви Иоанна Богослова
1 марта 2022, 05:14, Илья Звягинцев
С 21 марта в Барнауле на некоторых участках движения появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
После введения изменений припарковать автомобиль будет нельзя на участке у здания по адресу Малахова, 34а, а также на проспекте Социалистическом, 107 и 109.
Изменится схема движения на отрезке от улицы Балтийской к церкви Иоанна Богослова. На двух проездах здесь введут одностороннее движение.
В городской администрации добавили, что эти меры вводятся для повышения безопасности дорожного движения.
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