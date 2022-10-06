Машины уклонившихся от частичной мобилизации предложили изымать в пользу государства

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил о необходимости изъятия автомобилей у граждан, покинувших Россию и бросивших свои машины на границе, сообщает РИА Новости.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — указал парламентарий.

При этом Морозов подчеркнул, что собственник машины должен лично предъявить свои права на автомобиль, который оказался под риском изъятия.

Депутат считает, что такую меру вскоре может разработать правительство РФ.

Ранее amic.ru показал огромную очередь из машин, растянувшуюся на границе Алтайского края и Казахстана.

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