В Госдуме выступили за отмену ряда штрафов для автомобилистов

В Госдуме разработали поправки в «автомобильную» главу КоАП, которые заменяют штрафы за ряд мелких нарушений на дорогах на предупреждения. Об этом сообщают «Известия».

Речь идёт о наказании за грязный номер, забытые дома права или документы на машину, невключённый поворотник, а также за нарушение правил пользования световыми приборами и за управление автомобилем с мелкими неисправностями и не прошедшим техосмотр.

При этом наказания за серьёзные нарушения, напротив, предлагают ужесточить:

• за непристёгнутый ремень штраф планируют увеличить с 1 до 5 тысяч рублей;

• за перевозку ребёнка без детского кресла — с 3 до 5 тысяч;

• за движение по автомагистрали транспортных средств, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда — с 1 до 3 тысяч; • за повторное превышение скорости на 40-60 км/ч — штраф в размере 2-5 тысяч рублей либо лишение прав на 4-6 месяцев.

Кроме того, в законопроекте также прописано, что штрафы, предусмотренные за нарушения скоростного режима, действуют и в случае превышения средней скорости.