В Калманском районе проведут крупные соревнования по дрэг-рейсингу

Чемпионат Алтайского края по дрэг-рейсингу, кубок ДОСААФ России пройдет с 4 по 5 июня на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района. И, впервые в нашем регионе, там же пройдет гонка стоковых автомобилей мощностью выше 300 лошадиных сил.

Принять участие в «Кубке 300+» могут и пилоты дрэг-рейсинга, и новички. Результаты не войдут в общий зачет официальных соревнований, но победитель получит денежную награду. Уже выразили желание участвовать владельцы таких автомобилей как Audi, BMW, Mercedes.

Первый этап сезона дрэг-рейсинга будет патриотичным, в стиле ДОСААФ. Здесь выступит народный казачий ансамбль «Станица», будет выставка военной техники времен Великой отечественной войны, можно будет понаблюдать за тренировкой авиамоделистов и послушать песни о России в исполнении Виталия Гасаева.

Кроме того, зрители смогут поучаствовать в лотерее с призами от спонсоров и купить полезные товары с логотипом Drag Racing Siberia.

У тех, кто не сможет приехать на мероприятие, будет возможность посмотреть соревнования в официальной группе Drag Racing Siberia во «ВКонтакте».

Организаторы Кубка ДОСААФ России по дрэг-рейсингу: судьи АФАС и команда Drag Racing Siberia при поддержке Министерства спорта Алтайского края, Алтайского регионального отделения ДОСААФ России и краевого спортивно-технического центра ДОСААФ России по Алтайскому краю.