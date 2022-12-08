В Новосибирске открыли дорогу, ведущую транзитом на Алтай

В Новосибирской области после ремонта открыли участок транзитной дороги на Алтай, пишет «Царьград».

«Открыли после ремонта трёхкилометровый участок трассы М-51 — Купино — Карасук. На открытом участке уже уложен асфальтобетон, установлены дорожные знаки и нанесена разметка», — рассказали в местном управлении автодорогами.

Работы обошлись в 272 млн рублей. В 2023 году выделят ещё 83 млн рублей — на ремонт ещё трёх километров. Всего предполагается реконструировать шесть километров.

Магистраль — одна из связующих между европейской частью страны и государствами Средней Азии.