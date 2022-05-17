В России разрешили выпуск автомобилей без подушек безопасности

Правительство РФ в новом постановлении упростило требования к сертификации легковых автомобилей, пишет ТАСС.

Отныне производители вправе отказаться от установки подушек безопасности и некоторых систем. Кроме того, им разрешено выпускать машины всех экологических классов и не укомплектовывать их системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Документ действует до 1 февраля 2023 года.