В России разрешили выпуск автомобилей без подушек безопасности
Правительство упростило требования сертификации легковых машин
17 мая 2022, 12:10, Никита Черников
Правительство РФ в новом постановлении упростило требования к сертификации легковых автомобилей, пишет ТАСС.
Отныне производители вправе отказаться от установки подушек безопасности и некоторых систем. Кроме того, им разрешено выпускать машины всех экологических классов и не укомплектовывать их системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Документ действует до 1 февраля 2023 года.
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