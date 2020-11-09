В России собираются пересмотреть правила оформления ДТП
Причиной стал рост аварий со стоящими автомобилями
Власти прорабатывают инициативу по изменению порядка оформления мелких ДТП. По мнению экспертов, требование как можно скорее освобождать проезжую часть снизит риск повторного ДТП и жертв.
Причиной для изменений стал существенный рост смертей в авариях со стоящими машинами. Как пишет "Коммерсантъ", за первые девять месяцев этого года число жертв в подобных столкновениях выросло на 24%.
МВД России совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net должны до конца недели проанализировать статистику смертей в результате "повторных" аварий. Если она превысит 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила оформления аварий будут корректировать.
В столичном Центре организации дорожного движения уже начали работать над предложениями по изменению порядка оформления аварий. Там полагают, что требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть дорогу позволит избежать гибели людей.
Как ранее сообщил amic.ru, с 1 ноября водители во всех российских регионах могут оформлять электронное извещение о ДТП. Для оформления документа без вызова ГИБДД достаточно воспользоваться приложением "Помощник ОСАГО".