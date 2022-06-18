В России захотели возобновить производство автомобилей «Волга» и «Победа»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал планы возродить в России выпуск автомобилей «Волга» и «Победа». Об этом он сообщил в беседе с РБК.

«У коллег есть планы возрождения, например, бренда „Волга“ или „Победа“, Или и то и то», — сказал министр.

Он отметил, что такой проект может быть реализован на разных площадках, однако возможных сроков начала производства Мантуров не назвал.

16 июня глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на экономическом форуме в Петербурге предложил пересадить чиновников на «Лады». Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, в свою очередь, заявил, что уже выбрал отечественный автопром, только другой марки — «Волгу» 1976 года выпуска.

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С началом военной операции РФ на Украине многие зарубежные автопроизводители ушли с российского рынка. В мае власти страны объявили, что активы французской компании Renault переходят в госсобственность, а на базе её завода в Москве возобновят выпуск автомобилей марки «Москвич».