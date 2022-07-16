В Заринске почти закончили ремонт моста и уже запускают по нему реверсивное движение

Полностью восстановить проезд по мосту через Чумыш в Заринске планируют в сентябре, а реверсивное движение по нему запустят уже 16 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На текущий момент рабочим осталось установить ограждение на одной из сторон моста, уложить второй слой асфальта, провести свет и частично укрепить берег.

«Запустить реверсивное движение по мосту при помощи светофора планируется уже 16 июля, а полностью завершить работу — в сентябре, что позволит восстановить полноценное транспортное сообщение с заречной частью Заринска и населенными пунктами Заринского района», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там напомнили, что работы на объекте ведутся с 2020 года, а общая стоимость муниципальных контрактов составляет около 315 млн рублей.