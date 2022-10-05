Вдвоём «против шерсти». Барнаульцы придумали лайфхак, как объехать утренние пробки

Одна машина ехала задом вперёд по дороге, предназначенной для встречного движения

5 октября 2022, 16:36

В паблике «В курсе 22» обсуждают двух водителей, которые утром объезжали большую пробку.

На кадрах видно, что автомобили двигались по дороге, предназначенной для встречного движения. Причём одна машина ехала задом вперёд — визуально якобы по правилам.

«Как ни крути, а зад впереди», — отметили в комментариях к видео.

Барнаульцы интересуются, остались ли ещё в городе сотрудники ГИБДД, чтобы не допускать таких ситуаций. Впрочем, пробок в городе сейчас много и на всех участках инспекторов не поставить.

Пробок будет ещё больше? В Барнауле отделят трамвайные пути от дороги на улицах Челюскинцев и Советской Армии

Пробок будет ещё больше? В Барнауле отделят трамвайные пути от дороги на улицах Челюскинцев и Советской Армии

Комментарии
    Новости партнеров