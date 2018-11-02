Водитель и пассажирка подрались перед падением автобуса в пропасть в Китае

В китайском Чунцине сорвался с моста над рекой Янцзы и упал в пропасть городской автобус, погибли 13 человек, сообщает "Царьград".

В СМИ попали записи камеры видеонаблюдения из салона автобуса, которые раскрывают причину ДТП. Оказалось, что одна из пассажирок начала скандалить, требуя, чтобы водитель сделал остановку и позволил ей выйти. Тот отказывался, поскольку автобус уже двигался по мосту.

Когда женщина напала на водителя, тот начал защищаться и в какой-то момент убрал руку с руля. В результате автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с легковушкой, а затем пробил ограждение и упал в реку с огромной высоты. Видео обрывается на моменте, когда пассажиры начинают кричать от ужаса.