Водитель погиб в тройном ДТП на сибирской трассе. Видео
От удара один из автомобилей взорвался
1 июля 2021, 11:18, Никита Черников
Человек погиб, еще один пострадал при столкновении трех автомобилей в Новосибирской области. Об этом пишет "Тайга.Инфо" со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Авария произошла вечером 30 июня на трассе Р-254 "Иртыш" в Барабинском районе.
Водитель "Газели" ехал в сторону Омска, но при обгоне врезался в движущийся навстречу грузовик Volvo, а затем столкнулся с другой "Газелью", которая двигалась за большегрузом.
От полученных травм водитель "Газели", который ехал в сторону Омска, скончался. Водитель Volvo пострадал.
Напомним, 29 июня в Туве перевернулась машина с семью подростками 12–14-летнего возраста. Ребенок, который был за рулем, погиб.
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