Водитель погиб в тройном ДТП на сибирской трассе. Видео

Человек погиб, еще один пострадал при столкновении трех автомобилей в Новосибирской области. Об этом пишет "Тайга.Инфо" со ссылкой на региональное ГУ МВД.

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Авто На Алтае водитель такси протаранил автобус и погиб

Авария произошла вечером 30 июня на трассе Р-254 "Иртыш" в Барабинском районе.

Водитель "Газели" ехал в сторону Омска, но при обгоне врезался в движущийся навстречу грузовик Volvo, а затем столкнулся с другой "Газелью", которая двигалась за большегрузом.

От полученных травм водитель "Газели", который ехал в сторону Омска, скончался. Водитель Volvo пострадал.

Напомним, 29 июня в Туве перевернулась машина с семью подростками 12–14-летнего возраста. Ребенок, который был за рулем, погиб.