Водители УАЗов погибли в Горном Алтае

В Республике Алтай 25 июня в результате опрокидывания автомобилей погибли два водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Одна из аварий произошла в Кош-Агачском районе в урочище Бугузун. 49-летний житель села Теленгит-Сортогой двигался по полевой дороге на УАЗ-3909, но на склоне горы не справился с управлением и перевернулся.

Второе ДТП случилось поздним вечером в селе Улаган. 24-летний парень ехал на УАЗе и разбился, не справившись с управлением.

В обоих случаях водители погибли до приезда медиков. По факту аварий проходит проверка, причины и обстоятельства инцидентов устанавливают правоохранители.