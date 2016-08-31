Водителя оштрафовали в Москве за остановку на обочине по требованию ГИБДД
Нарушение зафиксировала камера видеонаблюдения. В итоге автомобилисту пришел штраф на 1,5 тысячи рублей
Фото: facebook.com
В Москве оштрафовали за нарушение ПДД водителя, который остановился на обочине по требованию инспектора ГИБДД. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сообщество "Синие ведерки".
Уточняется, что инцидент произошел 2 июля. Водитель Opel Mokka остановился на Варшавском шоссе по требованию сотрудника ДПС и пересек сплошную линию, которая отделяет проезжую часть от обочины. За это водителю выписали штраф за езду по обочине в размере 1,5 тысяч рублей.
По мнению координатора движения "Общество Синих ведерок" Петр Шкуматов уверен, что сотрудники ГИБДД намеренно заставляют водителей останавливаться рядом с камерами наблюдений, пишет "Лента.ру".
По словам Шкуматова, это является "провокацией и разводом на деньги", а общая сумма штрафов в результате нескольких часов "ленивой проверки" составляет около миллиона рублей в день. Координатор движения отметил, что часть из этих денег не заплатят, а часть штрафов обжалуют, однако многие предпочтут "откупиться от этого всего".
Читайте также: ГИБДД в Москве аннулировала штраф за тень, которая "пересекла" сплошную
Напомним, ранее в Москве выписали штраф, а затем отменили наказание для водителя, который пересек сплошную линию тенью от автомобиля. Другого водителя оштрафовали за блик от фар машины на обочине.