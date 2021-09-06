Водителям начнут назначать новый штраф с помощью видеокамер

В ближайшее время ГИБДД могут начать назначать наказание за езду без ходовых огней и ближнего света автоматически, с помощью средств фотовидеофиксации. Об этом в разговоре с агентством "Прайм" заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Как отметил юрист, обычно в таком случае назначается предупреждение или штраф в размере 500 рублей. При этом Миронов заметил, что при штрафах "с камер" назначаются только штрафы, однако оплатить их можно будет со скидкой 50%.

Введение новых правил предусмотрено в каждом субъекте федерации, поэтому внимательность к выполнению требований ПДД необходима на территории всей России, подчёркивает он.