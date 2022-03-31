Военные дважды перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае 1 апреля

1 апреля в Алтайском крае военные дважды перекроют участок Чуйского трата, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Движение для всех видов транспорта ограничат с 08:00 до 08:30 на автодороге н.п. ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256). Затем, с 13:00 до 13:30, колонны двинутся в обратном направлении.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать себе комфортный маршрут.