Военные дважды перекроют трассы в Алтайском крае 31 марта. Обновлено

Военные перекроют два участка трасс в Алтайском крае 31 марта, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Движение для всех видов транспорта ограничат с 15:00 до 17:30 на автодороге ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Налобиха.

Затем, с 21:10 до 22:10 проезд будет закрыт по трассе н.п. Налобиха — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Полковниково.

Обновлено в 14:41. Движения военных по трассе ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Налобиха перенесли с 15:00-17:30 на 17:00—19:30.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.