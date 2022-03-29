Военные перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае 29 марта

Днём 29 марта в связи с плановым проездом военных колонн в Алтайском крае временно перекроют участок Чуйского тракта. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать для всех видом транспорта с 12:30 до 13:00 на трассе СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО Сибирский.

При этом в ведомстве уточняют, что время ограничения движения транспорта может быть изменено.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и при возможности выбрать другой маршрут.