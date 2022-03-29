Военные перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае 29 марта
Время ограничения движения транспорта может быть изменено, предупреждают в ГИБДД
29 марта 2022, 12:12, Никита Черников
Днём 29 марта в связи с плановым проездом военных колонн в Алтайском крае временно перекроют участок Чуйского тракта. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Ограничение будет действовать для всех видом транспорта с 12:30 до 13:00 на трассе СНТ «Горизонт» (184 км а/д Р-256) — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО Сибирский.
При этом в ведомстве уточняют, что время ограничения движения транспорта может быть изменено.
Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и при возможности выбрать другой маршрут.
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