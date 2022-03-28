Военные почти на три часа перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае днем 28 марта

Днём 28 марта в связи с плановым проездом военных колонн в Алтайском крае временно перекроют участок Чуйского тракта. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Ограничение затронет все виды транспорта и будет действовать с 14:15 до 17:00 на трассе ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки — штатная дорога — н.п. Новокраюшкино.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

Напомним, в первой половине 28 марта военные уже дважды перекрывали участок Чуйского тракта.