Volkswagen и Skoda прекращают поставки автомобилей в Россию

Немецкий концерн Volkswagen приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Поставки в Россию также немедленно прекращаются, сообщила компания в Twitter.

Согласно сообщению компании, производство остановится «до дальнейших распоряжений». При этом в Volkswagen заявили, что серьёзно относятся к своей ответственности перед сотрудниками в России — они будут получать пособие по неполной занятости.

Чешский концерн Skoda Auto также объявил о приостановке производства на двух заводах в России. Компания не будет поставлять машины для экспорта, сообщает РИА Новости.

Ранее автомобильный производитель Ford приостановил сотрудничество с российскими партнёрами.

Amic.ru анализировал, как изменится российский авторынок в условиях санкций. Уже сейчас автодилеры поднимают цены, а россияне экстренно раскупают машины. О том, что будет с российским авторынком, как будут меняться цены на автомобили и стоит ли покупать машину сейчас, amic.ru поговорил с алтайскими экспертами.