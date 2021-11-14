Володин разъяснил, кого коснутся штрафы за непройденный техосмотр
Согласно новому закону, процедура будет обязательной лишь для коммерческого транспорта
Штрафы за отсутствие диагностической карты на автотранспорт после принятия законопроекта об отмене техосмотра для автовладельцев будут действовать только в отношении тех, для кого такая процедура останется обязательной – водителей такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что Дума в первом чтении приняла законопроект, который освобождает рядовых водителей от обязательного техосмотра, однако сохраняет процедуру для водителей коммерческого транспорта.
"Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен", – написал Володин.
При этом чтобы "избежать двусмысленных трактовок" властям нужно уточнить положения закона соответствующей статьи 12.5 КоАП РФ.
"Профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль", – добавил он.
Напомним, что принятый накануне законопроект об отмене обязательного техосмотра предлагает сделать процедуру добровольной для легковых автомобилей и мототранспорта, принадлежащих физлицам и используемых ими исключительно в личных целях.
Действие закона не будет распространяться на такси, служебный транспорт и автобусы. Также ТО потребуется при постановке автомобиля на учёт, смене владельца и изменении конструкции или замене основных агрегатов.