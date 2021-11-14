Володин разъяснил, кого коснутся штрафы за непройденный техосмотр

Штрафы за отсутствие диагностической карты на автотранспорт после принятия законопроекта об отмене техосмотра для автовладельцев будут действовать только в отношении тех, для кого такая процедура останется обязательной – водителей такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что Дума в первом чтении приняла законопроект, который освобождает рядовых водителей от обязательного техосмотра, однако сохраняет процедуру для водителей коммерческого транспорта.

"Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен", – написал Володин.

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При этом чтобы "избежать двусмысленных трактовок" властям нужно уточнить положения закона соответствующей статьи 12.5 КоАП РФ.

"Профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль", – добавил он.

Напомним, что принятый накануне законопроект об отмене обязательного техосмотра предлагает сделать процедуру добровольной для легковых автомобилей и мототранспорта, принадлежащих физлицам и используемых ими исключительно в личных целях.

Действие закона не будет распространяться на такси, служебный транспорт и автобусы. Также ТО потребуется при постановке автомобиля на учёт, смене владельца и изменении конструкции или замене основных агрегатов.