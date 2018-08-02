Восьмилетний велосипедист попал под автобус в Горном Алтае

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Автобус ПАЗ сбил восьмилетнего велосипедиста в селе Майма в Горном Алтае — ребенок был госпитализирован.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, авария произошла 1 августа около 15:20 в районе дома № 2 по улице Ленина.

"57-летний житель Горно-Алтайска, управляя автобусом ПАЗ-320540, при движении со стороны улицы Алтайской в направлении к улице Подгорной допустил наезд на восьмилетнего велосипедиста, жителя села Майма. Ребенок пересекал проезжую часть дороги на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора, справа налево по ходу движения автобуса", - уточняют обстоятельства произошедшего в полиции.

Мальчик был госпитализирован в Республиканскую детскую больницу.

Также отмечается, что тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту аварии проводится доследственная проверка.

Кроме того, в МВД добавляют, что в результате обследования места происшествия установлено отсутствие горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход". Это связано с проведением ремонтных работ на данном участке федеральной трассы Р-256 (436-й километр).