Выпуск малолитражек в США прекратили из-за падения цен на бензин

В США производители автомобилей прекращают выпуск малолитражных компактных моделей из-за снижения спроса на них, которое вызвало падение цен на бензин, передает ТАСС.

По данным зарубежных СМИ, только за январь 2016 года в Америке упал объем продаж малолитражек на 11,3%, а продажи внедорожников и кроссоверов выросли на 10,3%.

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Уточняется, что производство автомобилей прекращают такие компании, как Fiat Chrysler, Toyota и Ford. Они переводят сборку малолитражек в страны, где они продолжают пользоваться популярностью. Это позволит компаниям сократить стоимость производства и издержки и компенсировать потерю прибыли из-за снижения спроса. Таким образом, в США перестанут выпускать следующие модели автомобилей: Dodge Dart, Chrysler 200, Toyota Scion, Ford Focus.

По данным на 8 февраля, в США галлон бензина Regular с октановым числом не менее 87, который эквивалентен АИ-92, в среднем стоит $0,46 за литр. Год назад он стоил $0,58 за литр, а в 2014 году – $0,87.

Фото: carwallpapers.ru