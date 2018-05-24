Женщина-водитель сбила на ночной трассе пьяную жительницу Горного Алтая

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Жительница Горно-Алтайска сбила на своем автомобиле 34-летнюю женщину в селе Майма — инцидент произошел в ночь на 24 мая.

Как сообщили в республиканском МВД, ДТП произошло около 00:40 в районе дома № 2а по улице Алтайской.

Известно, что за рулем автомобиля Nissan Cefiro находилась 23-летняя жительница Горно-Алтайска, которая допустила наезд на жительницу Майминского района, находившуюся на проезжей части дороги.

"В результате ДТП женщина-пешеход, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение, не госпитализирована", - добавляют в полиции.

Также отмечается, что от прохождения судебно-медицинской экспертизы сельчанка отказалась.