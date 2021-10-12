Женщину, погибшую в ДТП с участием Ксении Собчак, похоронят в Новосибирске

35-летнюю Екатерину Тарасову, которая погибла в ДТП с участием российской телеведущей Ксении Собчак, похоронят 13 октября в Новосибирске. Об этом сообщает "Сиб.фм".

По словам близкой подруги Екатерины, брат погибшей должен забрать её тело из Сочи и привезти в Новосибирск. Девушка отметила, что сама Собчак так и не ответила на её сообщения, но на связь вышла ассистентка телеведущей, которая пообещала помочь семье в организации похорон.

Подруга погибшей добавила, что у Екатерины осталась дочь, биологический отец совсем не участвует в её воспитании.

Телеведущая Ксения Собчак стала участником смертельной аварии, произошедшей вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes-Maybach, в котором ехала светская львица, вылетел на "встречку" и врезался в другой автомобиль. Один человек в нём погиб, ещё несколько пострадали. Собчак покинула место происшествия почти сразу после столкновения.