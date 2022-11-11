Житель Алтая, которого лишили прав до 2016 года, ещё несколько лет ездил по поддельному удостоверению

В Алтайском крае мужчину будут судить за использование поддельного водительского удостоверения, которое он купил у незнакомца, сообщает региональное МВД.

Летом 2021 года в районе села Веселоярск сотрудники ДПС остановили автомобиль и попросили водителя предъявить удостоверение. Сверили данные по базе и обнаружили несоответствие.

«В программе под номером удостоверения числился водитель с тем же именем и фамилией, однако дата рождения и фотография были не его. Результаты исследования подтвердили, что это подделка», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что 50-летнего сельчанина в 2013 году лишили права управления транспортными средствами на три года. После окончания этого срока он не смог сдать экзамен в ГИБДД, чтобы снова управлять автомобилем.

Мужчина пояснил, что в 2019 году остановил попутную машину и познакомился с водителем. В ходе беседы пожаловался на сложности с получением удостоверения, на что незнакомец предложил приобрести поддельное за 15 тысяч рублей.

«Для этого нужно было только оставить фотографию и деньги в условленном месте и через три дня забрать уже готовое водительское удостоверение. Подозреваемый посчитал, что это даёт ему право на управление автомобилем и согласился на противоправные действия», — отметили в МВД.

Теперь сельчанину грозит до одного года лишения свободы за «приобретение и использование заведомо поддельного удостоверения». Правоохранители выясняют личность продавца «документа».