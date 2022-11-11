Житель Алтая, которого лишили прав до 2016 года, ещё несколько лет ездил по поддельному удостоверению

Сельчанин оставил фотографию и деньги в условленном месте и через три дня забрал готовое «водительское удостоверение»

11 ноября 2022, 14:51

В Алтайском крае мужчину будут судить за использование поддельного водительского удостоверения, которое он купил у незнакомца, сообщает региональное МВД.

Летом 2021 года в районе села Веселоярск сотрудники ДПС остановили автомобиль и попросили водителя предъявить удостоверение. Сверили данные по базе и обнаружили несоответствие.

«В программе под номером удостоверения числился водитель с тем же именем и фамилией, однако дата рождения и фотография были не его. Результаты исследования подтвердили, что это подделка», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что 50-летнего сельчанина в 2013 году лишили права управления транспортными средствами на три года. После окончания этого срока он не смог сдать экзамен в ГИБДД, чтобы снова управлять автомобилем.

Мужчина пояснил, что в 2019 году остановил попутную машину и познакомился с водителем. В ходе беседы пожаловался на сложности с получением удостоверения, на что незнакомец предложил приобрести поддельное за 15 тысяч рублей.

«Для этого нужно было только оставить фотографию и деньги в условленном месте и через три дня забрать уже готовое водительское удостоверение. Подозреваемый посчитал, что это даёт ему право на управление автомобилем и согласился на противоправные действия», — отметили в МВД.

Теперь сельчанину грозит до одного года лишения свободы за «приобретение и использование заведомо поддельного удостоверения». Правоохранители выясняют личность продавца «документа».

На Алтае задержали водителя, который подделал водительское удостоверение, вклеив туда буквы из газеты

На Алтае задержали водителя, который подделал водительское удостоверение, вклеив туда буквы из газеты

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