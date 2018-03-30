Житель Новосибирска погиб в лобовом столкновении на алтайской трассе

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Житель Новосибирска погиб в лобовом столкновении автомобилей Pontiac Vibe и Honda CRV в Чемальском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария произошла 29 марта в 20:44 на 12-м километре автодороги "Усть-Сема - Чемал - Куюс". По данным полиции, 36-летний новосибирец, работавший в Чемальском районе, управляя автомобилем Pontiac Vibe, двигался со стороны села Усть-Сема в направлении Чемала.

Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Honda CRV под управлением 28-летнего жителя Алтайского края.

В результате ДТП житель Новосибирска скончался на месте аварии. Второй водитель был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.