16 электроопор освещения установили в посёлке Пригородном Барнаула

Новое освещение появилось на улице Новосибирской в посёлке Пригородном Барнаула, сообщает мэрия.

16 электроопор со светодиодными фонарями установили и уже подключили на участке от улицы Раздольной до дома № 13 по Новосибирской.

Работы выполнили за счёт городского бюджета в рамках программы по устройству линий наружного освещения в краевой столице.

Ранее в барнаульском селе Гоньба установили новые линии освещения более чем за 2 миллиона рублей. В общей сложности в населённом пункте появилось ещё 36 светильников.