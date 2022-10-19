16 электроопор освещения установили в посёлке Пригородном Барнаула
Светодиодные фонари уже подключили к сети
19 октября 2022, 09:35, Никита Черников
Новое освещение появилось на улице Новосибирской в посёлке Пригородном Барнаула, сообщает мэрия.
16 электроопор со светодиодными фонарями установили и уже подключили на участке от улицы Раздольной до дома № 13 по Новосибирской.
Работы выполнили за счёт городского бюджета в рамках программы по устройству линий наружного освещения в краевой столице.
Ранее в барнаульском селе Гоньба установили новые линии освещения более чем за 2 миллиона рублей. В общей сложности в населённом пункте появилось ещё 36 светильников.
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