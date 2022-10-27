35 деревьев сберегли абоненты БГЭС, отказавшись от бумажных квитанций

Каждый четвёртый четверг октября во всём мире отмечают день без бумаги. В этом году он выпал на 27 октября. БГЭС призывает своих абонентов отказаться от бумажных квитанций. И многие откликаются на этот призыв.

Специалисты компании подсчитали: ежемесячно абоненты БГЭС спасают от вырубки в среднем три дерева, за год — около 35. Такого результата удаётся достичь с помощью электронного документооборота для юрлиц и отказа от бумажных квитанций в пользу электронных — для населения, пояснили в пресс-службе компании.

Новости

Вопрос дня Можно ли без согласия абонента подписать его на электронные квитанции? БГЭС ответила на вопросы барнаульцев

Главная цель экологического праздника — обратить внимание общественности на сокращение нерационального расхода бумаги. Электронные квитанции для населения — отличный способ не копить лишнюю макулатуру, уверена Светлана Парфёнова, руководитель управления продаж электроэнергии населению БГЭС.

«Электронный документ — точная копия бумажного, разница лишь в том, что один приходит в почтовый ящик, а другой — на e-mail. При этом у электронной квитанции есть ряд преимуществ: она экологичная, не потеряется, доставляется оперативно, надёжно защищает данные от посторонних лиц и доступна с любой точки мира», — пояснила Парфёнова.

В среднем из одного дерева производят 16 пачек бумаги формата А4, или 8000 листов. Ежемесячно только на печать комплекта документов для юридических лиц (счета-фактуры, акты и пр.) Барнаульская горэлектросеть затрачивает пять листов А4 для каждого клиента. На электронный документооборот подписаны 2624 предприятия города. Это более 157 тысяч сэкономленных листов бумаги, или 20 сохранённых от вырубки деревьев за год. Среди населения отказались от бумажных квитанций 8755 абонентов БГЭС, ежемесячно они уберегают от вырубки как минимум одно дерево.

Как подписаться на электронные квитанции? Легко:

Шаг 1: Если вы не пользуетесь «Личным кабинетом БГЭС», необходимо пройти несложную процедуру регистрации. Для этого переходите по ссылке в «Личный кабинет БГЭС» или скачивайте мобильное приложение в App Store или Google Pay.

Шаг 2: Укажите при регистрации ПИН-код, его можно найти в бумажных квитанциях или чеках об оплате.

Шаг 3: В «Личном кабинете», во вкладке «Мои лицевые счета» поставьте галочку напротив графы «Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail».

Подробнее о том, как подписаться на электронный документооборот юридическим лицам, читайте здесь.