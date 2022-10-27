36 тонн холодного асфальта заготовили для аварийного ремонта барнаульских дорог зимой

В Барнауле заготовили 36 тонн холодного асфальта для аварийного ремонта дорог в зимний период, сообщили в мэрии.

По словам руководителя МБУ «Автодорстрой» Андрея Курышина, этого количества будет достаточно.

«Качество асфальтобетонной смеси обязательно проверяется лабораторией завода», — добавил он.

В администрации подчеркнули, что муниципальное задание «Автодорстроя» по текущему ремонту и содержанию дорог в летнем сезоне выполнили в полном объёме. Асфальтобетонный завод законсервировали до апреля, а дорожное предприятие переходит на зимнее содержание улично-дорожной сети города.