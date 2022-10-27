36 тонн холодного асфальта заготовили для аварийного ремонта барнаульских дорог зимой
МБУ «Автодорстрой» переходит на зимнее содержание улично-дорожной сети
27 октября 2022, 15:50, Никита Черников
В Барнауле заготовили 36 тонн холодного асфальта для аварийного ремонта дорог в зимний период, сообщили в мэрии.
По словам руководителя МБУ «Автодорстрой» Андрея Курышина, этого количества будет достаточно.
«Качество асфальтобетонной смеси обязательно проверяется лабораторией завода», — добавил он.
В администрации подчеркнули, что муниципальное задание «Автодорстроя» по текущему ремонту и содержанию дорог в летнем сезоне выполнили в полном объёме. Асфальтобетонный завод законсервировали до апреля, а дорожное предприятие переходит на зимнее содержание улично-дорожной сети города.
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