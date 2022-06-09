70 лет пруду в парке «Изумрудный». Показываем, каким он был и каким будет

70 лет назад в парке культуры и отдыха БМК в день открытия летнего сезона барнаульцам презентовали новый досуговый объект. Это было новое парковое озеро с водопадом, насыпным островом посредине и лодочной станцией, сообщает паблик Barnaul22.

Озеро назвали Комсомольским, так как на его строительстве работали молодые ребята, члены ВЛКСМ. Изначально озеро, которое барнаульцы переименовали в пруд, было с естественными земляными берегами. В бетон его одели в 1975 году.

На водоёме работал прокат лодок, потом к лодкам добавили катамараны. На острове разместили живописную беседку. Два мостика, ведущие на остров с обоих берегов, и раскидистая ива долгие годы служили любимым антуражем для романтических съёмок. Одно время в пруду работал фонтан.

Были времена, когда в озере водилась рыба и даже недолго существовал прокат удочек для ловли. Юннаты добывали в озере корм для аквариумных жителей, а ребята из судомодельных кружков устраивали там парады своих корабликов. В ХХI веке у барнаульских влюблённых зародилась традиция вешать на ограждения мостиков замочки в знак крепкой любви.

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В 2013 году мостики признали аварийными и запретили по ним проход. Стоявшее на берегу пруда кафе сгорело в 2015-м. Сам водоём тоже постепенно захирел и в последние годы наполнялся только дождевой и талой водой.

Появится ли рыба в обновлённом пруду?

В конце июня этого года начнутся строительные работы по восстановлению пруда, рассказал amic.ru руководитель краевого фонда имущества Владислав Вакаев, который несколько лет занимается реконструкцией всего «Изумрудного».

Все проектные и изыскательские работы по рестарту пруда уже закончены. Сейчас нужно провести конкурс по выбору подрядчика и приступать к стройке.

По словам Владислава Вакаева, у водоёма появится новая дренажная система. Раньше дно было просто застелено полиэтиленом, со временем это покрытие стало пропускать воду. Теперь его заменят современными материалами.

Также применят систему очистки воды, чтобы стоячая вода в пруду не зацветала, как раньше.

Суровые и уже не очень эстетичные бетонные берега решили облагородить. Их оставят, но сверху прикроют: где-то они уйдут под террасы, где-то поверх применят специальное покрытие, а где-то появятся грунтовые части берега с зелёными насаждениями.

Вернется прокат лодок и катамаранов.

Также задумались о возвращении рыб в пруд. Но с этим в новом водоёме есть определённые сложности. На зиму, чтобы он не перемерзал и лёд не портил покрытие, там будут понижать уровень воды. Поэтому запускать туда постоянно живущую рыбу будет нельзя. Однако, как говорит Вакаев, есть идея запускать в пруд декоративных рыб, которые будут в нём жить летом, а зимой передерживаться в аквариумах или рыбных хозяйствах.