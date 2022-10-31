Алтайский Минстрой пригласил барнаульцев покататься на новом лифте в многоэтажке

Минстрой Алтайского края рассказал в своём Telegram-канале о новых энергоэффективных лифтах, установленных в доме № 11 по улице Веры Кащеевой.

«„Приходите, покатаемся!“ — в многоэтажке краевой столицы запустили новые лифты», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что дом, ставший участником краевой программы капремонта, построен в 1984 году и лифты эксплуатировались 38 лет.

Жильцы дома рассказали, что в последнее время ездить в лифтах было страшно, поэтому на собрании проголосовали за ремонт.

«Работы были выполнены с опережением графика, за 26 дней. В доме установили новое энергоэффективное лифтовое оборудование Щербинского лифтостроительного завода», — подчеркнули в краевом Минстрое.