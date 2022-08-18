Арт-зона с Василием Шукшиным появилась на ж/д вокзале в Барнауле

В холе железнодорожного вокзала Барнаула появилась арт-зона «Место встречи» со скульптурой алтайского писателя и режиссёра Василия Шукшина.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, общественное пространство огородили декоративным забором и сделали деревянную стену с высказыванием земляка «Нам бы про душу не забыть».

«Мы постарались найти место, человека и слова, которые бы вместе могли напомнить нашим пассажирам об уникальности нашего края и наших людей», — отметил начальник вокзала Артём Моргун.

Скульптуру писателя сделали из металла и гипса, автор — художник-оформитель вокзала Ирина Степанова.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали благоустраивать сквер медиков, где установят памятный знак врачам.