Арт-зона с Василием Шукшиным появилась на ж/д вокзале в Барнауле
Общественным пространством хотят напомнить об уникальности Алтайского края и его жителей
18 августа 2022, 08:50, Никита Черников
В холе железнодорожного вокзала Барнаула появилась арт-зона «Место встречи» со скульптурой алтайского писателя и режиссёра Василия Шукшина.
Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, общественное пространство огородили декоративным забором и сделали деревянную стену с высказыванием земляка «Нам бы про душу не забыть».
«Мы постарались найти место, человека и слова, которые бы вместе могли напомнить нашим пассажирам об уникальности нашего края и наших людей», — отметил начальник вокзала Артём Моргун.
Скульптуру писателя сделали из металла и гипса, автор — художник-оформитель вокзала Ирина Степанова.
Ранее сообщалось, что в Барнауле начали благоустраивать сквер медиков, где установят памятный знак врачам.
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